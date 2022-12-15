İnsan Hakları Platformu 'ndan açıklama

İnsan Hakları Platformu’nun Kuir Kıbrıs Derneği ile yakından takip ettiği ve adli destek sağladığı trans birey davasında mahkemenin, sanığın durumunun araştırılması kararı verdiği belirtildi.
Açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerken tasarrufundaki şahsi kullanımlık uyuşturucu madde ile tespit edilen ve yargı süreci başlatılan kişiye cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında Ekim ayından beri adli destek sağlandığı kaydedildi.