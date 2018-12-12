"İnsan haklarını korumak, devlete sahip çıkmak ile mümkün"

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, insan haklarına sahip çıkmanın ve korumanın, bu hakları güvence altına alan devlete sahip çıkmak ile mümkün olacağını kaydetti.



Işık, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının toplumsal yaşamını düzenleyen bağımsızlık ve hürriyetini güvence altına alan siyasal rejimin meşruluk kaynağının insan hakları olduğunu kaydetti.



Işık, siyasi eşitliği BM ve tüm taraflarca kabul edilmiş 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin ortağı Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Rumları ile aynı statüde AB üyeliğini kabul etmek suretiyle Kıbrıs sorununun çözümüne destek vermeleri konusunda ABve BM’ye çağrıda bulundu