“İnsan Mekân ve Ötesi” fotoğraf sergisi yarın AKM’de açılıyor

“İnsan Mekân ve Ötesi” fotoğraf sergisi yarın AKM’de açılıyor
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Ümit İnatçı Sanat Merkezi sanatçıları Mustafa Evirgeni, Mustafa Müezzinoğlu, Emel Sefer ve Yıltan Taşçı’nın “İnsan Mekân ve Ötesi” konulu fotoğraf sergisi, yarın Lefkoşa AKM’de açılıyor.

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Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden verilen bilgiye göre, deneyimli fotoğrafçıların çalışmalarından bir seçkiyle oluşan sergi, “insan-mekân-bellek” ilişkisine yönelik bir parantez açıyor.

Serginin dikkat çekmek istediği unsurların görsel algı düzlemi ve görsel temsil süreci arasında pekişen mekânın kimliği ve insanın ona yönelik sosyal-kültürel konumu olduğu kaydedilen açıklamaya göre, sergi 19 Temmuz öğle saatlerine kadar gezilebilecek.

Serginin metin yazarlığı ve küratörlüğünü Ümit İnatçı yaptı.

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