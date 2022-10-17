İnsan ticaretine karşı mücadele konulu panel yarın

Avrupa Birliği (AB) İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında yarın Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) panel düzenleniyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen “Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı” başlıklı panel 16.00-17.30 arasında KTÖS’te yer alacak.

Panelin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürü Mario Nava’nın, moderatörlüğünü de gazeteci Aysu Basri Akter’in yapacağı kaydedilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Kiersten Strachan, Step Up Stop Slavery sivil toplum örgütünden Katerina Stephanou ve İnsan Hakları Platformu'ndan (İHP) Fezile Osum'un, insan ticareti ile mücadele konusunda hazırlanan rapor, insan ticaretinin ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, proje ve çalışmalar ile ilgili konuşacağı kaydedildi.