İnsanHakları Derneğinden protesto

KKTC İnsan Hakları Derneği, Ortadoğuda teröre destek vermekle suçladığı ABD ile Fransa ve Almanya gibi AB üyesi ülkelerini, Türkiye’nin uluslararası meşru savunma hakkını kullanmasına mani olmak için tehditlerde bulundukları gerekçesiyle protesto etti.

İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM de eleştirilip protesto edildi.