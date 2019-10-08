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İnsanHakları Derneğinden protesto

İnsanHakları Derneğinden protesto
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KKTC İnsan Hakları Derneği, Ortadoğuda  teröre destek vermekle suçladığı ABD ile Fransa ve Almanya gibi AB üyesi ülkelerini,  Türkiye’nin uluslararası meşru savunma hakkını kullanmasına mani olmak için tehditlerde bulundukları gerekçesiyle protesto etti.
İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM de eleştirilip protesto edildi.

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