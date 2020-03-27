İnternet kurulumları da yapılabilecek

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bireysel izolasyon teşvik edilirken, en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen internet (online) üzerinden eğitim, online alışveriş, online vezne işlemleri, internet üzerinden bilgiye ulaşım ile vatandaşların yurtiçi ve yurtdışındaki yakınlarıyla bağlantı kurma talebinde artış gerçekleşdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre, bu bağlamda 15 Mart 2020’den bugüne kadar abonelerine sadece arıza giderme servisi sağlayan İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), gelen yoğun talep üzerine 30 Mart 2020 Pazartesi’nden itibaren kurulum hizmeti sunmaya başlayacak.

ISS’lere gelen kurulum/yeni abonelik talepleri, personelin ve abonelerin sağlığını tehlikeye atmamak için en üst düzeyde önlem alınarak gerçekleştirilecek.

Kuruluma gidilmeden önce mekanda yaşayanların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınacak, kuruluma giden personel (1 kişi), verilen adrese varıp aracından indikten hemen sonra tek kullanımlık koruyucu kıyafet, eldiven ve maske takacak.

Kurulumu yapacak olan teknik personel mümkün olduğunca ev/mekan içerisine girmeyecek, girmesi gereken durumlarda ise evde ikamet edenler ile mesafesini koruyarak çalışmalarını tamamlayacak.

Kurulum gerçekleştikten sonra teknik personel, koruyucu kıyafeti, eldiveni ve maskesini kurulum yaptığı adresin dışında bırakacak.