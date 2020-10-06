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İnternet sitelerine uyarı yapıldı

İnternet sitelerine uyarı yapıldı
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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), künye-iletişim bilgileri bulunmayan veya yayımlanmış olan bilgilerin ulaşılabilir doğru bir bilgi olmadığı tespit edilen internet haber sitelerinin erişiminin engelleneceğini duyurdu ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

BTHK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilişim Suçları Yasası’nın  14 Temmuz 2020 tarihli ve 136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, söz konusu yasanın  İnternet Haber Sitelerine bazı yükümlülük ve sorumluluklar getirdiği, kuruma yapılacak şikayet ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen sözkonusu sitelerin engellenebileceği kaydedildi.

“Bu yükümlülük ve sorumlulukların arasında her bir internet haber sitesinin künye ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yayımlamış olması gerektiği yer almaktadır” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmakta olduğu bu günlerde,  internet haber sitelerinin iletişim ve künye bilgilerini  yayınlamış olmalarının önemi, vurgulandı.

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