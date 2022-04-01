İnternet sitemiz, Türk İnternet Medya Birliği kurucu üyesi oldu...KKTC'yi Genel Müdürümüz Yavuz Apaydın temsil etti

Yaklaşık 6 aydır kuruluş çalışmaları devam eden Türk İnternet Medya Birliği Ankara’da 81 il ve aralarında KKTC’nin de bulunduğu yurtdışı temsilcilerin katılımıyla resmen kuruldu.

KKTC’yi temsilen Kıbrıs Genç Tv’de Birliğin içerisinde yer aldı.

www.kibrisgenctv.com adına Kıbrıs Genç Tv Genel Müdürü Yavuz Apaydın, organizasyonda KKTC’y temsil etti kurucular bildirgesine imza attı.

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Süleyman Basa’nın önderliğinde bir araya gelen kurucular, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış-verişinde bulundular.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici ise kuruculara yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında sunum yaptı.



Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin proje ortağı oldu. Medya ve Bilişim Genel Başkanı ve Türk İnternet Medya Kurucusu Dr. Süleyman Basa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iklim zirvesinin önemine değinirken, TİMBİR’in bu tür projelere her zaman destek vereceğini vurguladı.

Ekonomi ve İklim Zirvesi’nin dünyada ilk kez Ankara’da yapıldığının altını çizen Basa, “Bu çok önemli bir zirve. Önümüzdeki dönem, çocuklarımıza bırakacağımız dünya mirası çok da iyi gözükmüyor. Ben buna iklim pandemisi diyorum. Bir pandemi yaşadık ve o pandemi nedeniyle de tüm dünya etkilendi. Önümüzde yaşayacağımız iklim krizinden de tüm dünya etkilenecek. O nedenle iklim pandemisine hazır olmalıyız. Burada yapılan farkındalık çalışması. Bütün bileşenlerle beraber bunu organize ettik. Odalar, borsalar, üniversiteler, ortaokullar… 30’a yakın üniversite katılıyor. Niye ortaokullar var; çünkü onlar hayal edecek hayallerini buraya gelen kurumlar görecek, belki hayata geçirecek. Üniversiteler bilimsel açıdan iklim krizini tartışacaklar. Teknokentler onlar hazırladıkları teknolojik ürünleri sergiliyorlar. Kurumlar var, ekoloji ile ilgili neler yaptıklarını anlatıyorlar deneyimlerini paylaşıyorlar. Bunun yanında defileler, sanat gösterileri, konserler… Aslında biz burayı planlarken iklimi sadece üniversitelerin bilimsel olarak konuşulduğun bir yapı değil her tarafın içerisinde olduğu iklim krizinin etkilediği ve etkileyeceği esnafının da sanayicisinin de olduğu, turizmin de konuşulduğu bir konsept hazırlandı. Bunun da ne kadar ilgi gördüğünü hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.