“İnternet üzerinden yapılacak harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet siteleri kullanılmalı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet sitelerine dikkat çekerek, araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, seyrüsefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden “KKTC Seyrüsefer” araması yapan araç sahiplerinin, dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleriyle karşılaştığı belirtildi.

Son olarak yine aynı amaçla “seyrüsefer.com” ve “bubgov.mobi/gv-online-vergi” alan adlarını kullanan iki internet sitesi tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçtiği vurgulandı.

-Tek adres https://online.vergi.gov.ct.tr

Motorlu araçların seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adresin, Vergi Dairesi’ne ait “https://online.vergi.gov.ct.tr” adresi olduğu kaydedilen açıklamada, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi “www.bub.gov.ct.tr” üzerinden de bağlantı verildiği belirtildi.

Açıklamada, araç sahiplerinin, internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları gerektiği kaydedildi.

-Polis de sahte online seyrüsefer ödeme sitelerine dikkat çekti

Polis Basın Subaylığı’ndan da konuyla ilgili açıklama yapılarak, son günlerde; internet üzerinden kredi kartı aracılığıyla, motorlu araçların seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemelerinin yapıldığı KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin taklit edilerek, “https://seyruseferodeme.com ve “https://bubgov.mobi/gv-online-vergi” isimlerinde iki adet sahte ödeme sitesi oluşturulduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, oluşturulan bu siteler sayesinde, motorlu araçlarına ait seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemesi yapmaya çalışan bazı vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin; “http://bub.gov.ct.tr” olduğu, seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemelerinin online olarak bu site üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Polis açıklamasında, online motorlu araç harcı (seyrüsefer/muayene) ödemesi yapacak olan vatandaşların ödemelerini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi olan http://bub.gov.ct.tr linki üzerinden yapmaları gerektiği vurgulandı.