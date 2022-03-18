İntihar girişimini canlı yayınlayan sitelere kınama

Medya Etik Kurulu (MEK), 11 Mart’ta, ülkede meydana gelen intihar girişimiyle ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş biçiminin endişe verici olduğunun tespit edildiğini belirterek, üç internet gazetesinin kınanması yönünde karar üretti.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kurulun, olayı, başından sonuna, sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Gündem Kıbrıs Gazetesi ile söz konusu gazetenin yayınını kendi sitesinden aktaran ve bülteninde yer veren Kıbrıs Haber ve Gıynık gazetelerinin oy çokluğuyla alınan karar uyarınca kınandığı belirtildi.

Açıklamada, izleyici artırmak amacıyla gazetecilerin bu tür eylemleri etik ilkeleri ihlal ederek yayınlamasının endişe verici olduğu belirtildi.

MEK GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ 13. MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin “İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır” şeklindeki 13. maddesine dikkat çekilen açıklamada, gerek basılı gerek elektronik gerekse internet medyasında görev alan gazetecilerin bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.