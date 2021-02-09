İpekdal: “DESAM Enstitüsü ‘Halk sağlığı suçu’ işlemiştir”

Kıbrıs Genç TV’de Neşe Egemen’in sunduğu “Neşeli Muhabbetler” in konuğu olan Yrd.Doç.Dr. İlker İpekdal, son günlerin gündem konusu olan mutasyonlu virüs konusuna değindi.

Mutasyonlu virüsler ile ilgili açıklama yapan DESAM Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın böyle bir çalışma yapabilmesi için kendi Üniversitesi’nden etik kurulu onayı alması gerektiğini kaydetti.

Çalışmanın geçmişe yönelik mi, ileriye yönelik mi olduğunun belli olmadığını kaydeden İpekdal, Şanlıdağ’ın ham verileri, çalışma dizaynı ve metaryal metodunu paylaşması gerektiğini ifade etti.

Emarelerin, bu çalışmanın ülkede yapıldığını gösterdiğini ancak Türkiye’ye gönderilmiş olabileceğini belirten İpekdal, bu konuda da net bir açıklama olmadığını kaydetti.

Şayet çalışma için etik kurulundan onay almış ise Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereği bunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiğini vurgulayan İpekdal, yapılan çalışmanın aslında Üst Komite uhdesinde ve Sağlık Bakanlığı bilgisinde olması gerektiğini söyledi.

İpkdal şunları kaydetti: “Yani hiçbir yere haber verilmeden yapılan bu çalışma, eğer doğru ise (ki doğruluğu da şüphelidir) illa ki en az bir hafta kaybettirmiştir topluma. Bu da zaten ‘Halk sağlığı suçu’dur bence. Yani Sayın Şanlıdağ’ın bir suç işlediğini düşünüyorum hekim olarak. Bizi dinleyen hukuçularımızın görüş belirtmesinde fayda var. Burada sadece Yakın Doğ Üniversite’sinin reklam kaygısı olduğunu düşünüyorum.”