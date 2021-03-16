İptal edilen tur ücretlerinin geri ödenmesi telebinde bulundu

KKTC Tüketiciler Derneği salgın ve salgına karşı alınan önlemlerde KKTC’nin oldukça başarılı olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerden gelen şikayetlerde haklarını kararlılıkla koruyan Derneğin, pandemiden koruyacak “maske-mesafe-hijyen” kurallarına uyma ve uymayanları uyarma çağrısı yaptı.

Covid-19 salgını nedeniyle turizm seyahat acentelerinin henüz binlerce tüketicinin mağduriyetlerini karşılayamadığı ve tur paralarını iade etmediklerini hatırlatan Işık, bunun Derneğe gelen şikayetlerden görüldüğünü kaydetti.

Seyahat acentelerinden henüz alacakları iade edilmeyen tüketicilerin haklarının Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında güvence altında olduğunu ifade eden Yılmaz Işık, müracaat eden tüketicilerin taleplerinin karşılanması için Dernek yetkililerinin bu hafta Turizm ve Çevre Bakanı ile görüşme yapacağını belirtti.

Işık açıklamasında, Derneğin talebinin, KITSAB ile Haziran 2020 ayında yapılan protokol anlaşması ve Tüketicileri Koruma Yasası’nın öngörüdüğü şekilde, tüketicilere pandemi nedeniyle iptal edilen turların sunulması veya alınan paraların mümkün olan en kısa zamanda geri ödenmesi olduğunu belirtti.