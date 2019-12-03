İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli  Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin dokuzuncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda faaliyet gösteren Down Cafe’de etkinlik düzenlendi.

Merkeze devam eden gençlerin gösteriler sergilediği etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Gürhan Uncuoğlu katıldı.

BAŞKURT

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, etkinliğin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İrfan Nadir 18 yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerinin geleneksel hale getirdiği etkinliklerinde, her yıl farklı duydular yaşattıklarını belitti.

Özel gereksinimli geçlerin fırsat verildiğinde neler başardığını bu özel günlerde topluma daha iyi gösterme fırsatı yakalandığını ifade eden Başkurt, tüm topluma bu konuda görevler düştüğünü kaydetti.

Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı merkezlerde özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür birey olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, engelli bireyler için sadece 3 Aralık değil, yılın 365 günü farkındalık içinde olunması gerektiğini belirterek, bu hassas konuda toplumun tüm bireylerinin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özel gereksinimli bireyleri sosyal yaşama adapte anlamında çeşitli çalışmalar içinde olduklarını anlatan Bakan Sucuoğlu, “Engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdam edilmeleri takdirde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini 48 ay boyunca Bakanlığımızın üstleneceği ve engelli gençlerimiz için asgari ücretin yüzde seksenini bizlerin ödeyeceği bir tüzük söz konusu. Yeni yeni müracaatlar var. Bu bizleri sevindiriyor. Amaç burada gençlerimizi dört duvarın arasından çıkarmak ve kazanç elde etmelerini sağlamak” dedi.

“SÖZ VERDİK SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ…”

Yaklaşık 10 yıldır devlete yapılamayan engelli istihdamının yapılması için de hükümet olarak çalıştıklarını ve dairelerde engelli vatandaşların işe başlamasını sağlayacaklarını kaydeden Sucuoğlu “Bu konuda söz verdik sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Dairelerde çalışan ancak kadrosunu ileriye götüremeyen, yasadaki eksiklikler nedeniyle belli açılımlardan faydalanamayan engelli bireyler olduğuna da dikkat çeken Sucuoğlu, yasada tadilat yaptıklarını anlattı.

Uzun bir süredir bekleyen Engelsiz yaşam evi için gerekli kaynağında bulunduğu haberini de paylaşan Sucuoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabının hızlı bir şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İrfan Nadir 18 yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nden gençlerin oluşturduğu koro şarkılar seslendirdi ve pasta kesildi.