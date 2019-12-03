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İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli  Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli  Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik
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 3 Aralık  Dünya Engelliler Günü  ve  İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli  Rehabilitasyon Merkezi’nin dokuzuncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda faaliyet gösteren Down  Cafe’de etkinlik  düzenlendi.  
Merkeze devam eden  gençlerin gösteriler sergilediği etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Gürhan Uncuoğlu katıldı. 
BAŞKURT 
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, etkinliğin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 3 Aralık  Dünya Engelliler Günü’nde İrfan Nadir 18 yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerinin geleneksel hale getirdiği etkinliklerinde, her yıl farklı duydular yaşattıklarını belitti.
Özel  gereksinimli geçlerin  fırsat verildiğinde  neler başardığını bu özel  günlerde topluma daha iyi  gösterme fırsatı yakalandığını ifade eden Başkurt,  tüm  topluma  bu konuda görevler düştüğünü kaydetti.
Başkurt,  Sosyal Hizmetler Dairesi’ne  bağlı merkezlerde özel gereksinimli bireylerin, hayatta  daha bağımsız daha özgür  birey olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurguladı.

SUCUOĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, engelli bireyler için sadece 3 Aralık değil, yılın 365 günü  farkındalık içinde olunması  gerektiğini  belirterek,  bu  hassas konuda  toplumun  tüm  bireylerinin birlikte  hareket etmesi  gerektiğine dikkat  çekti. 
Özel gereksinimli   bireyleri sosyal yaşama adapte anlamında çeşitli çalışmalar içinde olduklarını anlatan Bakan Sucuoğlu,  “Engelli  vatandaşlarımızın özel sektörde istihdam edilmeleri takdirde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini 48 ay  boyunca Bakanlığımızın üstleneceği ve engelli gençlerimiz için  asgari ücretin yüzde seksenini bizlerin ödeyeceği bir tüzük söz konusu. Yeni  yeni müracaatlar var. Bu bizleri sevindiriyor. Amaç burada gençlerimizi  dört duvarın arasından çıkarmak ve kazanç elde etmelerini sağlamak” dedi.
“SÖZ VERDİK SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ…”
Yaklaşık 10 yıldır devlete yapılamayan  engelli  istihdamının  yapılması  için  de hükümet olarak çalıştıklarını ve dairelerde  engelli  vatandaşların  işe  başlamasını sağlayacaklarını kaydeden  Sucuoğlu “Bu konuda söz verdik  sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı. 
Dairelerde çalışan ancak  kadrosunu  ileriye  götüremeyen,  yasadaki eksiklikler  nedeniyle  belli açılımlardan faydalanamayan engelli bireyler  olduğuna da dikkat  çeken Sucuoğlu, yasada tadilat yaptıklarını anlattı. 
Uzun  bir süredir  bekleyen Engelsiz  yaşam evi için gerekli kaynağında  bulunduğu haberini de paylaşan Sucuoğlu, Engelsiz  Yaşam Evi’nin ikinci  etabının hızlı  bir şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından İrfan Nadir 18 yaş üstü Engelli  Rehabilitasyon Merkezi’nden  gençlerin oluşturduğu koro şarkılar  seslendirdi ve pasta kesildi.

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