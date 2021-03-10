İrsen Küçük için mesajlar

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, eski Başbakan ve UBP eski başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, mesajında “Milli mücadelemize Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına birçok alanda büyük hizmetleri bulunan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bakanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş; eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatının 2. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Evren mesajında, “Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına kararlılıkla bağlı, ülkemize Bakan, Başbakan olarak değerli hizmetlerde bulunan Erenköy Direnişi’nin kahraman mücahitlerinden olan Eski Genel Başkanlarımızdan İrsen Küçük’ün vefatının 2. Yıldönümünde, kendisini saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Küçük’ün, devletine olan bağlılığı, zor dönemlerde üstlendiği görevler ve ülkesine yaptığı değerli hizmetlerin unutulmayacağını vurgulayan Evren, “Ruhu şad olsun” dedi.