İrsen Küçük ölümünün 4’üncü yıl dönümünde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis üyesi, eski Başbakan ve bakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski genel başkanı İrsen Küçük ölümünün 4’üncü yıl dönümünde Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, İrsen Küçük’ün ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, dostları, ailesi ve İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Törende, İrsen Küçük ve trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Kemal Küçük’e okunan duaların ardından İrsen Küçük’ün eniştesi, eski bakanlardan Feridun Adahan, aile adına konuşma yaptı.

-Adahan

Feridun Adahan konuşmasında, İrsen Küçük’ün vefatının ardından 4 senenin geride bırakıldığını dile getirerek, İrsen Küçük’e olan hasret ve sevginin büyük olduğunu, gün geçtikçe artan bir özlemle kendisini arar olduklarını kaydetti.

İrsen Küçük’ün hayatı boyunca kendi kişisel menfaatini düşünmeden ülkesine hizmet etmiş bir kişi olduğunu dile getiren Adahan, kendisine Allahtan rahmet dileyerek “nur içinde yatsın.” dedi.

İrsen Küçük’ün Erenköy mücadelesine katılarak "Türklüğün ilelebet yaşaması için mücadele verdiğini " dile getiren Adahan, ayrıca UBP’nin kökleşmesi ve büyümesi için de verdiği hizmetleri ve hükümette aldığı görevleri anlattı.

İrsen Küçük’ün tam 14 yıl boyunca Tarım Bakanlığı görevi yaparak ülkeye kalıcı eserler bıraktığını söyleyen Adahan, tarımı ihmal eden milletlerin geleceğinin karanlık olacağı düşüncesiyle ülke tarımına koyduğu katlıların önemine vurgu yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaparak, İrsen Küçük’ün ülkeye büyük hizmetler verdiğini kaydetti.

Tatar, İrsen Küçük’ün soy isminin de verdiği sorumlulukla her zaman yüreğinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve bu mücadelede Kıbrıs Türkünün varlığını sürdürülebilmesi anlayışıyla hayat boyu siyasi mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

İrsen Küçük’ün kabinesinde kendisine Maliye Bakanlığı görevi vermesinden dolayı da ayrıca müteşekkir olduğunu söyleyen Tatar, kendisinden çok şeyler öğrendiğini kaydetti.

Tatar, Küçük'ten sıkıntıya girilmesi halinde bile yılmadan bıkmadan çalışmaya devam edilmesi gerektiğini, ülke ve halk sevgisini öğrendiğini kaydetti.

Küçük’ün ülkede tam 14 yıl Tarım Bakanlığı görevi yaptığını dile getiren Tatar, öğrencilik yıllarında eğitimini yarıda bırakarak 21 yaşında Erenköy’e gittiğini, Erenköy mücahidi olduğunu söyleyerek, Erenköy Mücahitler Cemiyeti’ni kurarak önderliğini yaptığını ve Kayseri’de Su İşleri Dairesi’nde de çalıştığını belirtti.

İrsen Küçük’ün Kayseri’de çalıştığı dönemlerde ‘acaba Kıbrıs’a su götürülebilir mi’ hayalini kurduğunu dile getiren Tatar, suyun adaya getirilmesinin sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi.

İrsen Küçük’ün çok erken yaşlarda kaybettiği oğlu Kemal’in üzüntüsünü yüreğine ve kalbine gömdüğünü dile getiren Tatar, Küçük’ün üzüntüsüne rağmen siyasi hayattan kopmadığını ve mücadele etmeye devam ettiğini söyleyerek, “Bizlerle birlikte mücadele etti. Bizlere ağabeylik etmiştir. Büyük hizmetler vermiş, eserler bırakmış, Tarım Bakanlığı döneminde hayvancılığa, çiftçiliğe ve daha nice büyük başarılara imza atmış ve UBP’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış bir büyüğümüz olarak aramızdan ayrılmıştır. Böyle bir abimize her zaman bizlerin rahmet dilemesi ve onu yad etmesi, onu minnet ve özlemle anması hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından İrsen Küçük’ün kabrine çiçekler bırakıldı.