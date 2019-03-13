Eski Başbakan ve UBP eski Genel Başkanı İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor. UBP Genel Merkezi önündeki anma töreninin ardından Küçük’ün naaşı Cumhuriyet Meclisi önüne getirilerek askeri törenle anılmaya başlandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından Küçük'ün sevenleri Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek resmi devlet töreni için Meclis önüne yürüyor.Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 13:30
İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Başbakan ve UBP eski Genel Başkanı İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor. UBP Genel Merkezi önündeki anma töreninin ardından Küçük’ün naaşı Cumhuriyet Meclisi önüne getirilerek askeri törenle anılmaya başlandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından Küçük'ün sevenleri Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek resmi devlet töreni için Meclis önüne yürüyor.
YORUM EKLE