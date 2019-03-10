İletişim Uzmanı ve UBP seçim propaganda çalışmalarını yürüten Özdemir Tokel, sosyla medya hesabından yayınladığı yazı ile hayatını kaybeden eski Başbakan İrsen Küçük'ü anlattı.

Tokel şunları yazdı:

"İrsen Küçük gibi bir siyaset adamının ardından, üç beş satır bilindik rahmet yazısından öte birşeyler yazmalıydım. Öyle de yapıyorum.

#Hırs’dı onun siyasetteki adı. Örgütsel işlerde aklında 100 #tilki’yi kuyrukları birbirine değmeden dolaştırabilecek siyasi bir zekaya sahipti.

İşin ehli bir tarım bakanıydı. Güçlü bir genel sekreterdi. Bir başbakandı, bir genel başkandı.

Siyasi yaşamı boyunca kendisinin hep arkasında duran insanları özellikle tarım bakanlıkları döneminde, onların hayatlarına dokunarak kendine bağlamıştı. Yıllar boyunca, kırsalda resmen bir İrsen Küçük fanatikleri ordusu vardı adeta.

Onu esaslı tanıma fırsatım kampanya dönemlerinde oldu. Kendisi ile 2010 CB seçim kampanyasında Genel Sekreter olarak, ilk genel başkan seçildiği 2010 ve ardından 2011 UBP kurultaylarında, yine Genel Başkanlığı dönemide 2010 Yerel seçim kampanyalarında çalışma fırsatı buldum. İyi de çalıştık. Bu seçimlerin tamamında sonuçlar bizim istediğimiz doğrultuda çıktı.

Genel sekreterkerken bir gün bir bakan sekreteri ile önümde yaptığı konuşmayı hiç unutmam.

Konu neydi bilmiyorum ama. Bir bakana direk telefon açmıştı. Bakan telefona cevap vermedi. Veya veremedi. Kısa bir süre sonra bakanın sekreteri İrsen Bey’i arayıp bakanı bağlayacağını söyledi. Sekretere şu cevabı verdi. Bak kızım, kendisine ilet, sekreterine arattığı bu adam, 3 gün önce

Genel sekreterim, genel sekreterim dediği, kendisini o koltukta oturtan partinin genel sekreteri. Sekreterler üzerinden benle görüşecekse, o zaman sen benim sekreterimi ara beni ona bizim sekreter bağlasın.

Kibar bir insandı aslında ama yeri geldimi hiç lafını esirgemezdi.

Yani İrsen bey aklınızda, sadece o bilindik ikili basın toplantısı ile kalmasın. Karşısındakine, istediğinde şak diye lafı sokar adamı deviridi.

2012 yılı kurultaylarında farklı taraflardaydık. Güzel süreçler değildi... Güzel şeyler de yaşamadık. 2013 yılında da zaten aktif siyasal yaşamdan çekildi. İç siyasal dengeler bozulmasaydı, oldukça başarılı bir başbakanlık dönemi de geçirebilirdi.

Başbakanlığı sonlandıktan sonra bir açılış töreninde kendisine eski bir başbakan olarak gösterilen hak etmediği bir tavra karşı ortaya koyduğum tepki ve bu tepkinin kendisine iletilmesi 2013 sürecinde yaşanan olumsuzluklardan kurtulmamıza vesile oldu. Yan yana geldik konuştuk. Teşekkür etti. Ben de ettim. Helalleştik.

Kıbrıs Türk Siyasetinden bir İrsen Bey geçti. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle. İz bıraka bıraka... Silik sönük bir siyasi hayat değilidi bu hayat. Hırslı, Renkli, Savaşlarla dolu, mücadele ile dolu bir hayat. Bazen başardı bazen başaramadı. Çoğu zaman hırslarıya yürüdü büyüdü, bazen onlara yenildi... Tıpkı hepimiz gibi.

Işıkla içinde uyu İrsen Küçük."