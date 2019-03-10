İrsen Küçük'ü kaybettik

Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük, bu sabah 06.30’da tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde vefat etti.

İrsen Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren İrsen Küçük, 20 Şubat’ta taburcu olarak evine dönmüş ancak 2 Mart’ta kötüleşmesi nedeniyle tekrar Merkez’e yatırılmıştı.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün cenazesiyle ilgili açıklama daha sonra yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 11:59