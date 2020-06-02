İş Bankası emeklilerinden bağış

Türkiye İş Bankası Aş. Emekliler Derneği, bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, sağlık alanında kullanılmak üzere 10 bin TL bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dernek başkanı H. Oktay Ramiz ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Sağlık Bakanı Pilli’ye özellikle Covid-19 sürecinde gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı teşekkür etti.

Bakan Pilli kabulde yaptığı konuşmada, “Sağlığa yapılan katkının insana yapılan katkıdır. Hepsi insana döner” diyerek, yapılan katkıları bakanlık olarak en iyi şekilde değerlendirmeye ve kalıcı yatırımlar için kullanmaya çalıştıklarını, çünkü sağlık altyapısının çok yetersiz olduğunu vurguladı, şunları söyledi:

“Maalesef bugüne kadar sağlık altyapısına yeterli önem verilmedi. Yapılan her katkıyı, sağlık altyapısını güçlendirmek için kullandığımızdan hiçbir şüphe olmasın.”