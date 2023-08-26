İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü bu sabah Lefkoşa Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Türkiye İş Bankası'nın 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Ülke Müdürlüğü yöneticileri, şube müdürleri ile banka çalışanları katıldı.

Saat 09.30'da gerçekleşen törende konuşma yapan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin şunları ifade etti:

"Bankamızın 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyük önder Atatürk’ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, 1924 yılının o kısıtlı koşullarında, tam manasıyla modern ve milli bir banka hüviyetiyle kurulan bankamız, bugün, toplum nezdindeki saygın ve güvenilir yapısı, modern ve yenilikçi çalışma anlayışıyla mensubu olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bir kurumdur.

26 Ağustos 2024 tarihinde bankamızın 100. kuruluş yıl dönümünü, peşi sıra da Şubat 2025 tarihinde bu topraklarda var oluşumuzun 70. yıl dönümünü kutluyor olacağız. Üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak çalışmayı, Kıbrıs Türk halkı için değer yaratmayı, ülke ekonomisinin ve bankacılık sektörünün omurgasını oluşturmayı, sosyal sorumluluk alanındaki projelerimizle de kurumlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

Emin adımlarla yolumuza devam ederken, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bankamıza emek veren tüm büyüklerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. 99. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun."