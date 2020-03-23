İş insanı, Belediye çalışanlarının 1 aylık maaşını ödedi

Uzun bir süredir belediyeden maaşlarını alamayan Büyük Konuk Belediyesi çalışanları bugün 1 aylık çeklerini aldılar.

Milaya Capital A.Ş. Pinoroza Enterprises Ltd.ve Selin Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Yaşam Ayavefe tarafından bağışlanan 200 bin TL’lik yardım ile çalışanlar bu zor günde rahat bir nefes aldı.

Yapılan katkıyla 35 çalışanın 1 aylık maaşları ödenmiş oldu.

Belediye çalışanları, İş insanı Yaşam Ayavefe’ye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili konuşan iş insanı Yaşam Ayavefe, aynı zamanda, ülkenin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaçlı insanlara dağıtılmak üzere hazırlanan yardım yüzlerce paketinin yerine ulaştığını ve yardımların önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 22:00