İş insanlarından örnek davranış

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ileride doğabilecek olumsuzluklar için bzı iş insanlarının gıda paketi yardımı bağışında bulunduğunu belirtti.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Çok güzel iş insanlarımız var, hem sosyal yardım alarak geçinmeye çalışanlar için hem de ilerde doğabilecek olumsuzluklar için şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar ve belediyemizle koordine oluyorlar, eminin bu zincir kocaman bir çelik halat olacak ve bu krizde tok varken aç olmayacak...

Tüm iş insanlarımız sürece sahip çıkacaklardır.

Süreci başlatan İş insanlarımız

1. Erdinc Küçükuncular 500 paket

2. Ömer Arhun 1000 paket

3. Mustafa Bulutoğlulari 500 paket

4. Ziya emir 100 paket"