İş Kadınları Derneğinden kınama

İş Kadınları Derneği, 18 Mayıs’taki bir eylemde kullanılan pankart ve atılan sloganları kınadı.

Yapılan açıklamada, “Ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında çeşitli kesimler tepkilerini farklı yollarla dile getirebilirler. Ancak, eleştiri yapma adına maksadını aşan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri farklı zemine taşıyan söylemlerin kabul edilebilmesi mümkün değildir” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Sorunların çözümü için birlik olarak çalışılması ve gerçekçi çözümler üretilmesi gereken bir dönemde bu tür eylem ve davranışlar Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesine zarar vermekte ve gündemi gerçek sorunlardan uzaklaştırmaktadır. İş Kadınları Derneği olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde açılan bazı pankartlar ve yapılan söylemleri esefle kınar, bu tür görüşlerin Kıbrıs Türk Halkının gerçek hissiyatını yansıtmadığını hatırlatmak isteriz.”