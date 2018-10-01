İŞ KADINLARI DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “İŞ’TE KADIN” FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ YARIN

İŞ KADINLARI DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “İŞ’TE KADIN” FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ YARIN

 İş Kadınları Derneği’nin 2. kez düzenlediği “İş’te Kadın” fotoğraf yarışmasının ödül töreni yarın yapılıyor. 
İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, Bedesten’de saat 17.00’de başlayacak ödül töreninde, dereceye giren fotoğrafçılar açıklanarak, sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların sergisi açılacak.
İlk 3’e giren fotoğrafların satışı sonrasında elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağışlanacak.

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