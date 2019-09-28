İş kazası: Ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybederek yaralandı

Esentepe’de dün bir evde ahşap işi yapmakta olan Halil Eroldan (E-44) kullandığı elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralandı.

Eroldan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.