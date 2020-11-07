İş kazası geçiren 36 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi

Çanakkale Bölgesinde izolasyon makinesinde meydana gelen patlamadan dolayı hastanede tedavi altında olan Bülent Deniz dün yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, 3 Kasım’da Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde, izolasyon isi yaptığı sırada, izolasyon makinesinde meydana gelen patlamada yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmen Bülent Deniz(E-36); dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu arada, Girne’de 5 Kasım tarihinde kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu özel bir hastanede yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kurtarılamayan Aşur Yıldırım’ın (E-64) otopsisinde ölüm sebebinin, “ kalp yetmezliği ” olduğu tespit edildi. (TAK)