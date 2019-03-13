İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nden açıklama

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGM), iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ve sürekli iyileştirme, denetim ve eğitim gerektirdiğini belirterek, iş kazalarının iyi bir eğitim, denetim ve talimatlarla yüzde 98 önlenebildiğine dikkat çekti.

İSGM’den son günlerdeki iş kazaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, eğitime vurgu yapılarak, eğitimin hayat kurtardığına işaret edildi.

İSG Uzmanı - Eğitmeni ve Jeoloji Mühendisi Umut Kurşun, araştırma bulgularına göre; iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş kazaları arasında bir ilişki olduğunun saptandığını, bu bulgulara göre de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi eksikliğinin iş kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğunun söylenebileceğini kaydetti.

Kurşun, ancak yasada da yer alan bu konuya Çalışma Bakanlığı tarafından yeterli önemin verilmediğini savunarak, ülkede özellikle son zamanlarda artan iş kazaları değerlendirildiğinde, “işçilere yeterli mesleki eğitimin verilmediği, bu doğrultuda gerekli altyapının oluşturulmadığı, iş sağlığı ve güvenliği bakımından riskli sektörlerde eğitim seviyesi nispeten düşük işçilerin çalıştırıldığı ve işbaşı eğitimi ve hizmet içi eğitim şartının yasalarda öngörüldüğü ölçüde yerine getirilmediği, işverenlerce eğitimin zaman kaybı ve gereksiz yere katlanılan bir maliyet olarak algılandığının görüldüğünü” öne sürdü.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacının; “işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak” olduğunu belirten Kurşun, çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin kapsamını paylaştı ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair Çalışma Dairesi’ne belge sunulması için takip sistemi oluşturulması, ayrıca Türkçe lisanı olmayan çalışanlarda asgari başlangıç seviyesinde İngilizce lisan aranması gerektiğini ifade eden Kurşun, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de uygulandığı gibi sektörlerin tehlike sınıflarına ayrılması ve tehlikeli sektörler başta olmak üzere tüm çalışanlara yılda en az 8 -16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesleki yeterlilik ve yaptığı işe göre çalışabilir sağlık raporunun aranmasının da önemine dikkat çeken Kurşun, özellikle inşaatlarda bunun aranması gerektiğini ifade etti ve yüksekten düşmelerin önlenmesi için çalışanlar için yüksekte çalışabilir raporu yanında inşaatlarda alınması gereken güvenlik önerilerini hatırlattı.

Kurşun, yüksekten düşmelerin yüzde 85’inin ölümle sonuçlandığına, o yüzden önemlerin hayat kurtardığına vurgu yaparak, “İş güvenliği eğitimle başlar. Çalışanları korumak, eğitmek ve kazaları önlemek, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay, ucuz ve insancıldır. İSG bir kültürdür, eğitim hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

