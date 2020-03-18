İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği'nden değerlendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), koronovirüs (Covid-19) nedeniyle ülkenin geçmekte olduğu süreçte herkes üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirirse bu sürecin en kısa zamanda en az olumsuzlukla atlatabileceğine dikkat çekerek yapılacak hata veya ihmallerin sonuçlarının çok kötü olduğunu dünyada yaşananlara bakarak anlamanın çok zor olmadığını vurguladı. Birlik, başta marketler olmak üzere çalışmalarına devam eden yerlerde alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulundu.

İSG-BİR Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, ülkede gerek eğitim, gerek turist gerekse çalışma amacıyla bulunan kişilerin de bilgilendirilmesi için farklı dillerde bilgilendirme yazıları ve panolar oluşturulmasını ve bu bilgilerin ülkedeki yabancılara uygun yollarla ulaştırılmasının sağlanmasını istedi.

Koronavirüs salgınını en az etkilenerek atlatabilmek için tüm paydaşların üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan İSG-BİR, şunlara dikkat çekti:

"Bu dönemde panik yapmak hata yapma oranımızı artıracağından dolayı salgının ne olduğu hakkında doğru bilgilenmek çok önemlidir. Bu yüzden sosyal medyada yazılan her şeye inanmayarak resmi ve ciddi kurum kuruluşların açıklamalarını dinlemeli ve bunu yakın çevremize doğru bir şekilde aktarıp uygulamamız gerekmektedir. Alınan kararlara tüm halkın aynı hassasiyette uyması ve uymayanları da uyarması hepimizin asli görevi olmalıdır. Bu dönemde toplumsal duyarlılık, bilinç ve birliktelik zamanı olduğunu unutmadan herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi çok önemlidir. Eğitimin ve doğru bilgilenmenin ne kadar önemli olduğunu unutmamalı ve doğru bilgilenmeli panik yapmadan doğru uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Yapılacak hata veya ihmallerin sonuçlarının çok kötü olduğunu dünyada yaşananlara bakarak anlamamız çok zor olmasa gerek. Bu dönemde herkesin sosyal izolasyon uygulaması ve gerekmediği sürece (çok acil durumlar haricinde) de dışarıya çıkmamalıdır. Bu dönemde toplu ortamlarda bulunulmamalı ve yakın temaslardan kaçınmalıyız. Ayrıca kişisel temizlik ve dezenfekte kurallarına riayet etmeliyiz."

DOĞRU EKİPMAN VE MATERYALLER

İSG-BİR açıklamasında sosyal medyaya yansıyan bazı yerlerdeki yoğunluk ve yakın temasa da işaret edildi ve çalışması gereken kurum ve kuruluşlarda hem çalışanlar hem de o hizmetlerden yararlanacak kişilerin korunması amacıyla kullanılan ekipman ve materyallerin gerçekten amaca hizmet eden özelliklere sahip olması, bu amaçla Sağlık Bakanlığı'nın destek vermesi gerektiği vurgulandı.

En fazla yoğunluğun olduğu marketlerde giriş çıkış ve ödeme noktalarında yoğunluğun yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin derhal alınmasını isteyen İSG-BİR, marketler için şu önerileri yaptı:

"Marketlerde belli sayıda müşteriler içeriye alınmalı, çalışanlar bilgilendirilip gerekli kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler verilip kullanımı konusunda eğitilmelidirler. Marketler sık sık doğru dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli, dezenfekte işlemini yapacak olan kişiler bu konuda uzman ve eğitimli kişiler olmalıdır. Dezenfekte esnasında gerekli tüm kişisel ve çevresel koruyucu tedbirler alınmalı ve kullanılan malzemenin etkinlik süreleri kontrol edilip dezenfekte sürelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca çalışanların rotasyonla çalışmaları, marketlerin çalışma saatleri ve belli aralıklarla dezenfekte işlemleri için gün içinde de kapatılması etkili olacaktır. Ayrıca bu dönemlerde marketlerde sipariş ile malzeme satışlarının yapılması da marketlerdeki yoğunluklarını azaltacaktır."

Yine sosyal medyaya da yansıyan Mahkemeler önünde yaşanan yoğunluğa da değinilen açıklamada gerekli önlemlerin alınması ve salgınla ilgili uyarıcı ve bilgilendirici panolar oluşturulması, doğru ekipman ve malzemelerle dezenfekte işlemlerinin yapılması ve mümkün olduğunca az sayıda kişinin buralara gitmesi için gerekli önlem ve uygulamaların hayata geçmesinin elzem olduğu kaydedildi.