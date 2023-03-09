İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazananlara sertifikaları verildi

Çalışma Dairesi tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı”nda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan törende, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkinlendirilmesi Tüzüğü” kapsamında yapılan sınavda, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmaya hak kazananlara sertifikalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu Kıdelimli Çalışma Müfettişi Fatma Cellatoğlu da törende hazır bulundu.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, 2011 yılından beri Çalışma Dairesi tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık sınavı düzenlendiğini, paydaşlarla işbirliği yapılarak Çalışma Dairesi’nin sınırlı olan müfettiş sayısına yardımcı olacak iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sektöre kazandırıldığını ifade etti.

2022-2023 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı’na 25 kişinin katıldığını ve 15 kişinin başarılı olduğunu kaydeden Taçoy, bugün itibariyle KKTC’de 145 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmasına rağmen halen piyasada eksiklik yaşandığına vurgu yaptı.

İş sağlığı güvenliği alanında önleyici-koruyucu hizmetlerin uygulanması ve kontrolünün yapılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve iş sağlığı güvenliği uzmanları ile paydaş örgütlere büyük görev düştüğüne işaret eden Taçoy, “Hiçbir işin maliyeti insan hayatından daha değerli değildir. İş sağlığı ve güvenliği,insan hayatı için elzemdir’’ ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği farkındalığının yaratılması ve çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla bakanlık olarak bilgilendirici programlar hazırladıklarını ve ilerleyen günlerde paylaşacaklarını anlatan Taçoy, iş kazalarının en yaygın olduğu inşaat şektöründe inşaatlara ait künye oluşturmak için çalışma başlattıklarını da söyledi. Her bir inşaatın künyesi olacağını ve bu künyelerde iş sağlığı uzmanın da yer alacağını dile getiren Taçoy, ülke genelinde tüm işyerleri için aynı künye uygulamasını oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Taçoy, daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olanlara sertifikalarını takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.