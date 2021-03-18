İŞAD; Aselsan ile yapılan anlaşmadan memnun

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolünün imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan protokol bizlere umut oldu” ifadesinde bulundu.



Ülkedeki üretimin önündeki en büyük engellerden birisinin enerji maliyetleri olduğunu ifade eden Mamülcü, açıklamasında, şöyle dedi:“ASELSAN dünyanın en büyük 48. Savunma şirketi olması yanı sıra başta AR-GE olmak üzere enerjiden ileri teknolojik araştırmalara hepimizin gurur duyduğu ve aldığı her görevi bugüne kadar mükemmel bir şekilde yerine getiren milli bir kamu şirketidir. Alçak gerilim regülasyonu ve özellikle sabırsızlıkla beklediğimiz enterkonnekte hattının kurulması görevi de milli gurumuz ASELSAN’A verilmiştir. Enterkonnektenin kurulması bizleri Türkiye ve Avrupa enerji ağına bağlarken gerek yılda (Avrupa’nın en çok güneş alan ülkemizi yeşil enerjide limitsiz üretimine katkı verecek) gerekse enerji güvenliğimizi sağlayacaktır. Bizler için en önemli olan husus ise enerji fiyatlarının ciddi bir oranda düşmesini sağlayacak ve bizlerin üretimine çok ciddi bir destek verecektir.”