İŞAD, Güney Kıbrıs'tan ekonomist Costas Apostolides’i ağırladı

İş İnsanları Derneği’nin dün akşamki sohbet toplantılarının ilk konuğu Güney Kıbrıs’tandı. Ekonomist Costas Apostolides’i ağırlayan İŞAD Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında yeşil hat tüzüğü ile ilgili yaşanan sıkıntıları ve ticaret akışındaki sorunları ele aldılar. Güney’den Kuzey’e ve Kuzey’den Güney’e bir çok ürünün geçemediğine dikkat çeken Apostolides, geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yürütülen ekonomik projeden bahsetti.

iş insanlarına, Kuzey ve Güney ekonomisi için yürütülen proje hakkında bilgi aktaran Güney Kıbrıs Devlet Planlama Örgütü eski başkanı Costas Apostolides iki ülke ekonomisinin nasıl şekillenmesi gerektiği hakkında da öngörülerini sundu.

İş İnsanları Derneği (İŞAD) dün akşam Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni ağırladı. MASİP Başkanı İbrahim Akın’ın sektörde yaşadığı sorunları dile getirdiği toplantıda önemli hususlara yer verildi.

MASİP Başkanı İbrahim Akın, 1950 yılından kalan yasasının artık çağ dışı kaldığına dikkat çekerek yeni bir yasa hazırladıklarını, bunu bakana sunduklarını ve çok yakında bu yasanın bakanlar kurulundan geçeceğinin müjdesini verdi.

Seyrüsefer ücretlerinin yüksek oluşuna dikkat çeken Akın, uzun yıllardan beri süregelen sorunların başında seyrüsefer ücretleri geldiğini fakat hiçbir dönem bu konuya bir çözüm bulunamadığını ifade etti. Yasa ve Tüzüğün 1950’lerden kalma kanunlarla araba satışı ve araba devri yapıldığını söyleyen Akın, hazırladıkları tüzük ile bu sorunun da giderileceğini belirtti. Akın yeni hazırlanan tüzük ile araç sektörünün hareketleneceğine dikkat çekti. Akın tüm galerilerin kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaparak, 250’nin üzerinde kayıtlı galeri olduğunu fakat bir o kadar da kayıtsız galerinin varlığını devam ettirdiğini söyledi. Ülkemizde kayıtsız araç sayısına da dikkat çeken Akın, kayıtdışılığın önlenebilmesi için tüzüğün bir an önce bakanlar kurulundan geçmesinin elzem olduğunu hatırlattı.

Galericilerin sorunlarının oldukça fazla olduğunu belirten Akın, ikinci el araçların satışlarında yaşanan sıkıntılara parmak bastı. Bir çok galericiye resen vergi uygulandığını fakat bunun adil olmadığının altını çizen Akın, konuyu Maliye Bakanına ilettiklerini de söyledi.

İŞAD başkanı Enver Mamülcü, her sektörde yaşanan sorunların bir benzerini motorlu araç satıcılarının da yaşadığını gördüklerini belirterek, birliklerin ve derneklerin bir federasyon adı altında toplanılmasının artık tek çare olduğuna vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 15:45