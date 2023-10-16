İŞAD: “İŞAD, Türk dünyasının ülkemize yatırım yapması için çalışmalarına ara vermeden devam edecektir”

İŞAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım etkinlik programı kapsamında Daşınmaz Emlak Bazarında faaliyette bulunan İSAD temsilciliğini ziyaret ettiği ve onuruna verilen yemekte Daşınmaz Emlak Bazarı Yönetim Kurulu Başkanı Tofiq Hajıyev, Marsol Grub Yönetim Kurulu Başkanı Tural Mustafayev ve üyeleri olan iş insanlarının hazır bulunduğu aktarıldı. Yemekte, KKTC ve Azerbaycan iş dünyasının ortak projelerinin hayata geçirilmesi ve KKTC’ye yatırım konusunda sözlü mutabakata varıldığının, Cumhurbaşkanı’na günün anısına hediyeler sunulduğunun belirtildiği açıklamada, yemeğin konser ile sona erdiği kaydedildi.