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İsias Otel sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Kıbrıs
17 Şubat 2023 Cuma 19:54
Kıbrıs Genç Tv
Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 20:57
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