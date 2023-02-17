İsias Otel sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

İsias Otel sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 20:57
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