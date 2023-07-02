Işık: “13 maddelik taleplerimizin yerine getirilmemesi ve yasaları uygulamada bile yetersiz kalınması üzücü”

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, geçen ekim ayından bu yana Derneğin Sağlık Bakanına ilettiği 13 maddeden oluşan tüketicilerin beklenti ve taleplerinin “yerine getirilmemiş” olmasını ve yasaların uygulanmasında “yetersiz” kalınmasını eleştirdi.

Işık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Derneğimizin Sağlık Bakanına 13 Ekim 2022 tarihinde yaptığı ziyaretinde iletmiş olduğu tüketicilerin beklenti ve taleplerinin henüz yerine getirilmemiş olmasını ve yasaları uygulamada bile yetersiz kalınmasını üzücü bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Işık, “Derneğin 13 maddelik taleplerinin içerisinde uygulamada en pratik olanının ‘Tütün Ürünlerinin Kullanım ve Denetim Yasası’nın etkin olarak tolerans ve ayrıcalık gösterilmeden uygulanması" olduğunu, "özellikle şans oyunları eğlence sektörü kasinolarda ücretsiz sigara verilerek içmeyenleri bu kötü alışkanlık ve bağımlılığa teşvik edilmesi, çalışan personelin ve turistlerin sağlıklarının kanserojen sağlık tehdidi altında riske atılmasına duyarsız kalınmasının AB normlarına ve yürürlükteki yasaya aykırı olduğunu” belirterek, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve bu uygulamalara “son verilmesi” yönünde Bakanlığa çağrıda bulundu.

Işık, açıklamasında, 29 Eylül tarihinde Derneğin Sağlık Bakanına ziyareti öncesinde, tüketicilerin; sağlık hizmetleri, ilaç sıkıntısı, gıda güvenliği, tütün kullanımı ve denetimi, deniz ve havuz suyu tahlilleri gibi taleplerini de içeren 13 maddelik talep ve beklentilerini de kamuoyu ile paylaştı:

“1. Yurttaşların yalnız devlet hastanelerinden değil, özel kliniklerden ve eczanelerden de hizmet alabilecek ülkenin tüm nüfusuna adil, herkesin ulaşabileceği, daha geniş, kapsamlı sağlık hizmetlerini sunmak için Genel Sağlık Sigortası reformunun yapılması, bu amaçla Türkiye ile bir “Sağlık İşbirliği” anlaşması yapılarak destek alınması ve yararlanılması,

2. Yarım kalmış hastanelerin bitirilmesi. Eksik ilaç sorunu ve randevuların sorununa çözüm bulunması,

3. Hastanelerimizde sağlık hizmetleri koşulları ve kalitesinin iyileştirilmesi için yasal ve idari önlemlerin alınması ve tam gün hizmetle reform yapılması,

4. Özel Hastane, kliniklerin ve belgesiz hizmet vermekte olan derneğimizin yoğun şikayet aldığı güzellik merkezlerinin denetlenmesi,

Madde bağımlılarının tedavisi için gözaltına alınma değil öncelikle tedavilerinin yapılması için tam teşekküllü sağlık rehabilitasyon merkezlerinin kurulması.

6. Gıda Güvenliği Yasası’nın etkin olarak uygulanması ve piyasada gıda ürünlerinin tüm aşamalarında denetlenmesi,

7. Tütün Ürünlerinin Kullanım ve Denetim Yasası’nın etkin olarak tolerans ve ayrıcalık gösterilmeden uygulanması, özellikle şans oyunları eğlence sektörü kasinolarda AB normlarına aykırı bu yasa uygulanmamakta ücretsiz sigara verilerek içmeyenler bu kötü alışkanlık ve bağımlılığa teşvik edilmiş oluyor,

8. İthal ve yerel üretim sebze ve meyve tarımsal ürünlerde zirai ilaç ve hormon denetimi,

9. Güney-Kuzey arasındaki geçiş noktalarına sağlık denetim işlevi gören termal kameraların konması,

10. Turizm mevsiminde halka açık plajların ve havuzların tahlillerinin yapılması ve sonuçların açıklanması,

11. Otel, restoran ve besin maddesi üretimi sanayi tesisleri ile bunları tüketicilere sağlamakta olanların ithal, üretim, tüketim ve dağıtım aşamalarında sağlık ve hijyen koşulları açısından etkin denetimlerin ilgili kuruluşlar ile iş birliği içerisinde yapılması,

12. Besin, gıda üretim yerlerine sağlıksız koşullarda üretim yapmalarına kesinlikle izin verilmemesi,

13. Olası bir pandemide ilaç aşı ve türevlerinin Bilinçli Tüketicilerin hakları açısından doğru bir zeminde bilgilendirmelerine yönelik kamu spotu çalışması hususlarında Derneğimiz bakanlığınızın gerekli ilgiyi göstermesini temenni ve beklentisi içerisinde bulunmaktadır.”