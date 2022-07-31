Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden emekli öğretmen Işık Yurdakul İkidereli dün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Ahmet İkidereli’nin annesi Işık Yurdakul İkidereli Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

1949 doğumlu İkidereli sevenlerine 73 yaşında veda etti. İsmail Safa Camiindeki cenaze namazına İkidereli’nin ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı siyasiler ve sevenleri katıldı.