Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi için Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı

Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi için Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı
banner94
banner90

Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi yapılmadığını savunarak, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

banner69
Yeni Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşme talepleri olduğunu, bu taleplerine kayıtsız kalınması halinde bakanlığa siyah çelenk bırakacaklarını kaydeden Işık, yazılı açıklamasında şunları savundu:

“Tütün ürünlerinin eşantiyon olarak verilmesi de kapalı alanlarda sigara içilmesi de suçtur. Buna ısrarla uymayan gazinolar Temel Sağlık Dairesi tarafından denetlenmiyor, cezai müeyyideler uygulanmıyor. Gazinolarda bulunan insanlar da çalışanlar da kanser ve ölüm tehlikesi altındadır.

Kansere neden olan sigara ve tütün ürünlerinin yasalara rağmen teşvik edilmesini, hükümetin buna seyirci kalmasını kınıyoruz.”

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Maliye Bakanı Berova, personel ile bir araya geldi
Maliye Bakanı Berova, personel ile bir araya geldi
  1. Kıbrıs
﻿