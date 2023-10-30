Işık, Ombudsman’a yaptıkları itiraz başvurusuna yanıt beklediklerini açıkladı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, haziran ayında Ombudsman’a Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yıllık olarak alması gereken “Belediye Hizmet Resmi”ni “her ay tahsil ettiği” gerekçesiyle itiraz dilekçesi yaptıklarını, ancak dört aydan fazla bir süre geçmesine rağmen yaptıkları bu başvuruya ilişkin Obdusman’dan henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Yılmaz konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Derneğimiz, 13 Haziran 2023 tarihinde ziyarette bulunduğu Ombudsman İlkan Varol’a, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ‘yıllık Belediye Hizmet Resmi”ni her ay tahsil etme ‘yasa tanımaz’ haksızlığına yazılı itirazda bulunmuş ve soruşturma başlatmasını talep etmiştir” ifadelerini kullandı.

Işık, “Derneğimiz müracaatının üzerinden 4 ay 20 gün gibi bir zaman geçmesine rağmen devlet için bir güven unsuru olan Ombusman’dan henüz bir yanıt ve açıklama alınmaması yıpratıcı bir tablodur” diyerek, derneğin Ombudsman’dan yanıtını beklediğini belirtti.

Işık, açıklamasında ayrıca, İçişleri Bakanlığını ve Meclis’teki milletvekillerini “bu uygulamaya müdahale etmeye” de çağırdı.

Yasaya göre “Hizmet Resmi”nin “yılda bir kez” tahsil edilmesinin “açık” ve net” olduğuna işaret eden Işık, Dernek olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ni yasaya aykırı olduğunu iddia ettiği uygulamadan vazgeçmeye davet ettiklerini kaydetti.