Işık'tan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sözlerine tepki

KKTC İnsan Hakları Derneği, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “Enerji dahil her konuda Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır oldukları” yönündeki açıklamasını, Yunanistan’ın yayılmacı emellerinden vazgeçmediği sürece gerçekleşmesine olanak olmayan bir fantezi olarak niteledi.

Yazılı açıklama yapan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs’ta ve Ege’de iki ülke ve bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına ve barışa hizmet edecek en kârlı tek yöntem olan iş birliği arzusunun tarafların ihtiraslarını bastırması halinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Işık, Yunanistan’a çağrıda da bulunarak Yunanistan’ın Türkiye ile savaşmak yerine iş birliği yapmasının kendisi açısından tahmin edemeyeceğinden daha fazla fayda sağlayacağını ifade etti.

Işık, Yunanistan’ın Kıbrıs Rumlarının adanın tek devleti ve hükümeti olarak kabul eden hiçbir anlaşmanın bulunmadığını kabul ettiğini açıklayarak iş birliği arzusunda samimi olduğunu kanıtlaması gerektiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de barış için Rum ve Yunan uzlaşmazlığına destek vermek ve savaş kışkırtıcılığı yapmak yerine Türkiye ile iş birliğini teşvik etmeleri için ABD ve AB’ye çağrıda bulunan Işık, bunun insan haklarının korunmasında temel unsur olduğunu sözlerine ekledi.