İşitme ve konuşma engelliler maske zorunluluğu nedeniyle iletişim sorunu yaşıyor… Çözüm şeffaf maske

Covid-19 pandemisi nedeniyle kişisel tedbirleri alma yönünde maske kullanımının zorunlu olması kuralı, toplumdaki işitme, konuşma engelli bireylerin iletişiminde sıkıntıya neden oluyor.

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru , Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve yönetimine konu nedeniyle gerçekleştirdikleri ziyarette, Öksüz’den de destek gördüklerini belirtti.

Doğru, iletişimde problem yaşayan işitme, konuşma engellilere, maske kullanımının zorunlu olmasıyla birlikte bir engel daha çıktığını söyledi. Dudak okuma hareketlerinin iletişimde önemli olduğuna dikkat çeken Doğru, tanıtımını yaptıkları şeffaf maskelerin, dünya örneklerini de dikkate alarak pandemi salgınıyla birlikte gerek tasarım gerek kullanım yönünden titizlikle hazırlandığını belirtti.

Doğru, Yaklaşık 2 aydır bu konuya çözüm üretmek için projelendirme yoluna gidildiğini ve “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında ilgili her yere ziyaretlerinin, tanıtım ve bağışlarının süreceğini belirten Doğru, maskelerin Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda hayat bulduğunu belirtti.

Doğru, şeffaf maskeleri esas olarak duyan bireylerin kullanmasının önemli olduğunu vurguladı. Doğru, ülkede yaşayan işitme, konuşma engelli bireylerin anlama noktasında desteklenmesi için her kesimin konuya duyarlılıkla yaklaşarak destek vermesini istedi. Doğru, işitme cihazı merkezlerine de ulaşmaya başladıklarını ve ziyaretlerinin ve bağışlarının ilgili tüm kurumlara devam edeceğini belirtti. Verdikleri destekten dolayı KTEB Başkan ve yönetimine teşekkürlerini iletti.