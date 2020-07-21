İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerini andı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kahramanlık destanının bir parçası, milli mücadelenin yılmaz savunucuları, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden Topçuköy Şehitlerini andı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarın saat 18.30’da Topçuköy Şehitliği’nde düzenlenecek Topçuköy Şehitlerini Anma Töreni öncesinde bir mesaj yayınladı.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Onlar; Vatan ve millet, toprak ve bayrak denilince hiç düşünmeden evlerinden çıktılar ve bir daha geri dönemediler. Analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına ve tabi ki biz Kıbrıs Türk halkına daha yaşanabilir, bağımsız bir ülke bırakmak için şehadet şerbetini içtiler. Tıpkı, henüz yaşamının baharında 18 yaşındayken, yaşayacak daha nice güzel günleri varken Rum’un hain saldırısı sonucu aramızdan ayrılarak şehitlik mertebesine erişen Orhan Salih gibi. Mehmet Emin Hüseyin, Bekir Mustafa, Kamil Ahmet, Mahmut Mehmet Ali, Hasan Mustafa ve halen Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından naaşlarına ulaşılmaya çalışılan; İsmail Balcı, Ahmet Ali Osman ve Fuat Gülali gibi… Bu vatan için kim bir zerre kadar da olsa hizmet etmişse kaldı ki isimlerini saydığımız değerli büyüklerimiz vatanları için canını vermiştir, bu millet, o kişileri her an, şerefle ve gururla yad etmeye devam edecektir.”

Başkan Sadıkoğlu mesajının sonunda ise, Topçuköy Şehitleri’ne Allah’tan rahmet, şehit ailelerine de sabır dileyerek, bir daha böylesi dinmek bilmeyen acıların yaşanmamasını da temenni etti.