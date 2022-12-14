İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Şenol köy gezilerine devam ediyor

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Mehmet Şenol son yıllarda İskele bölgesinin en çok yatırım alan bölge olarak ön plana çıktığını bununla birlikte yapılan özel yatırımların kamu yatırımları ile paralel gitmemesi nedeniyle İskele’nin giderek sağlığını kaybettiğini belirtti.

İskele bölgesinde köy gezilerine devam eden Şenol, uzun yıllardır halkın sağlığıyla bire bir ilgilenen bir kişi olduğunu belirterek, şimdi ise kentin sağlığına kavuşabilmesi için sorumluluk alacağını söyledi.

Şenol, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edileceğini, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve çevre örgütleri ile el ele vererek merkezi bir arıtma tesisinin inşa edileceğini belirterek konuyla ilgili planını paylaştı.

Dr. Mehmet Şenol kanalizasyon ve arıtma planı çerçevesinde Ötüken çemberinden Kalecik’e kadar kanalizasyon sistemini hayata geçireceklerini ifade etti. Şenol, belediye kaynaklarını tasarruf ilkeleri çerçevesinde doğru yerlere kanalize edecekleri, kaynakların yetersiz kaldığı noktalarda ise Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklarının hayata geçirileceğini ve yeni kamu yatırımlarının hayata geçmesi çaba sarf edeceklerini söyledi.

Şenol, geçmişte Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde başhekim olarak görev aldığı dönemde nasıl ki ülke çapında Sağlık Merkezleri’nin hayata geçirilmesini başarmışsak şimdi de İskele’nin sağlığına kavuşması için bu yatırımları hayata geçireceklerini belirterek vatandaşlardan destek istedi.