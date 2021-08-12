İskele Belediyesi denetimlerine devam ediyor

İskele Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, İskele ’deki işletmelere yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor. İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği doğrultusunda denetimler gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, pandemi kurallarının yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, iş yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihlerini de kontrol ediyor.

10 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde, İskele ’deki kahvehane, kulüp, dernek lokalleri, Kafe, restoran gibi halkın yoğun olarak vakit geçirdiği yerlerin kontrol edildiği denetimlerde, eksikleri bulunan işletmelere 1 ile 10 iş günü arasında süre verilirken, eksiklerin giderilmesi hususu yazılı tutanaklarla tebliğ edildi.

İSKELE BELEDİYESİ, ORTAK DENETİMLERDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Koronavirüs salgınının, Mart 2020’de KKTC’de görülmesiyle birlikte teyakkuza geçen İskele Belediyesi Zabıta Birimi, gerçekleştirdiği denetimlerle, tedbiri elden bırakmamaya devam ediyor.

Özellikle son günlerde artış gösteren vakalarla birlikte, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile yeniden sıkı denetimlere başlayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, deyim yerindeyse göz açtırmıyor.

İskele’de bulunan bar, restoran, meyhane, kafe, kahvehane, berber, kuaför ve market gibi insanların günlük olarak gittiği mekânlar denetime tabii tutan ekipler, 10 Ağustos Salı günü de kahvehane, kulüp, dernek lokalleri, kafe, restoran gibi halkın vakit geçirdiği mekanlara denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER; İSKELE KAYMAKAMLIĞI VE İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YAPILIYOR

İşbirliği çerçevesinde gerçekleşen denetimlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralı başta olmak üzere çalışanların PCR/Antijen testlerinin geçerlilik sürelerini, müşteri kabul kayıt belgeleri denetlenirken, İskele Belediyesi Zabıta Birimi bir yandan da iş yeri açma ve çalıştırma izin belgeleri ile çalışanların sağlık karnelerinin geçerlilik sürelerini de denetime tabii tuttu.

Gerçekleşen söz konusu denetimlerde, kurallar konusunda eksikleri bulunan işletmelere 1 ile 10 gün arasında süre verilirken, eksiklerin giderilmesi için de yazılı tutanaklar işletmelere tebliğ edilmiştir.