İskele Belediyesi iş yerlerinde denetimler yaptı

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Kaymakamlığı, İskele Polis Müdürlüğü ve Çevre Dairesi ile işbirliğinde iş yerlerine yönelik denetimler yaptı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, zabıta biriminin, hafta sonu geç saatlerde, Kaymakamlık, Polis ve Çevre Dairesi’nden oluşan bir ekiple birlikte yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı, ayrıca uyarılar verildi.

İskele ve belde köylerinde yaşam süren insanların sağlığı ve huzuru için yapılan denetimlerde; “mekanlarda ses-desibel ölçümü, müzik izinleri, alkol, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, çalışanların sağlık karnelerinin yanı sıra temel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve gıda maddelerinin geçerlilik süreleri ile muhafaza koşulları” kontrol edildi.

Zabıta Birimi Amiri Bilal Dericioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, tüm iş yerlerinden, kurallara eksiksiz bir şekilde uymalarını istedi. Dericioğlu, iş yerlerinin hijyen koşulları başta olmak üzere fosseptik ve atık su kuyularına, çöp atma noktalarına, çalışanların ve işyerlerinin belediye ile olan tüm evraklarına özen göstermelerini istedi. Dericioğlu, vatandaşların “Alo Zabıta” hattı 0548 810 11 16 numaralı telefona her an “WhatsApp” üzerinden de ulaşabileceğini kaydetti.