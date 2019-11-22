İskele Belediyesi'ne ziyaret

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindeki heyet İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Dr. Fazık Küçük’ü tanıtma ve yaşatmak adına sürdürdükleri çalışmalar hakkında Sadıkoğlu’na bilgi veren Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, amaçlarının “Dr. Fazıl Küçük’ü, İskele’de de yeni nesillere en doğru şekilde anlatmak” olduğunu söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi mimarlarından Dr. Fazıl Küçük’ün topluma önemli hizmetler verdiğini anımsattı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın tarihi bir görev üstlendiğini söyleyen Sadıkoğlu, başta Mehmet Küçük olmak üzere tüm Vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi, İskele Belediyesi olarak İskele’de yürütülecek Dr. Fazıl Küçük’ün yaşatılması ve tanıtılması çalışmalarına tam destek vereceklerini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, ziyaretin anısına Sadıkoğlu’na, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı kitap takdim etti. Küçük’e ziyaretinde Yönetim Kurulu üyeleri Osman Güvenir, Mehmet Aldemir ile Vakıf Sekreteri Fatoş Kızılyürek eşlik etti.