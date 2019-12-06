İskele Belediyesi ret kararını yineledi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 26 Aralık’ta geçmesi planlanan İmar Planı ile ilgili, gelişen son durum ile ilgili olarak Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a, İskele Belediyesi’nin son kararını içeren yazı gönderdi.

Gönderdiği yazıda bir kez daha İskele Belediyesi’nin mevcut İmar Planı taslağını reddettiğine ilişkin kararını yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “Planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir” dedi.

Belediye açıklamasına göre, İskele Belediyesi, İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı taslağı ile ilgili 3 Aralık’ta İskele Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle almış olduğu ret kararını sürdürüyor. Mevcut haliyle İmar Planı taslağında “imar adaletinin” göz ardı edildiğini savunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazıda şöyle dedi: “Şehir Planlama Dairesi’nin liderliğinde bizlerin etkin katılımı ile yürütülmekte olan İmar Planı süreci, halkın katılımı toplantısı sonrasında ki girişimlerle bilimsel temellerden uzaklaşmış ve siyasi iradenin güdümüne girmiştir. Özellikle 14 Ekim 2019 tarihinde Birleşik Kurula sunmuş olduğunuz dokümanlar, kamu yararının ana ilke olarak göz ardı edildiğinin ve bireysel menfaatlere hizmet edildiğinin bir kanıtıdır.”

İskele Belediyesi’nin tüm planlama sürecinde bilimsel raporlarını ve görüşlerini Şehir Planlama Dairesi’ne “eksiksiz sunduğunu” belirten Sadıkoğlu, 4 Aralık tarihinde gerçekleşen Birleşik Kurul Toplantısı’nda da plan taslağını neden reddettiklerinin gerekçelerini çok açık ifade ettiklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, yazısında şöyle dedi:

“Bugün itibarıyla planlama makamından beklentimiz, bilimsel ilkeler ve görüşler çerçevesinde, siyasi baskılardan uzak, bölge halkımızım görüşlerinin dikkate alındığı ve yüze yakın katılımcının katkısıyla hazırlanan ‘Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nın esaslarına uygun bir plan tasarısının ortaya çıkmasıdır. İskele halkım adına, planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazının sonunda ise “Kalbinde koruma, aklında ekonomik kalkınma olan” bir plana ancak evet diyebilecekleri de belirtildi. Sadıkoğlu, şöyle devam ettii:

“Altını çizerek belirtmek isterim ki bizler ancak, ‘kalbinde koruma, aklına ekonomik kalkınma olan’, toplumun belli kesimlerinin değil, tüm kesimlerinin sesinin eşit ve etkin bir şekilde duyulabileceği bir plan çalışmasında yer alabileceğimizi kaydederiz.”