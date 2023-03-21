İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları ziyaret ediyor

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları ziyaret ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun imzası bulunan hediyeleri yaşlılara takdim eden Sağlık Birimi, Yarköy’de başlattığı Yaşlılar Haftası ziyaretlerini bu hafta İskele ve 20 köyde sürdürecek.

İskele ve 21 köyüne evde sağlık hizmeti sunan İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin ilk durağı Yarköy’de rutin sağlık kontrolleri de yapıldı.

-Sadıkoğlu: “Yaşlılarımızın duası ve gölgesi bize yeter”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir de mesaj yayımladı. “Yaşlılarımızın duası, gölgesi bize yeter. Allah, onları başımızdan eksik etmesin” diyen Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, tüm yaşanmışlıkları ile asla inkâr edemeyeceğimiz geçmişimizdir. Örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Bu bilinç ile milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, hepimizin öncelikli görevidir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor, tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, ellerinden saygıyla öpüyorum.”