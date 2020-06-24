İskele Belediyesi Salgın nedeniyle ara verilen “Hoş Geldin Bebek” paketlerinin dağıtımına yeniden başladı

İskele Belediyesi’nin yaklaşık 5 yıl önce, İskele ve köylerinde dünyaya merhaba diyen bebekler için başlattığı ‘Hoş geldin Bebek’ paketlerinin dağıtımı 3 ay aranın ardından yeniden başladı.

Belediye açıklamasına göre paketler, İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından ailelere teslim ediliyor.

Daha önceleri Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından ailelere teslim edilen bebek paketleri, yeni dönemde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ev içine girilmeden, dışarıda, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından teslim ediliyor.

Paketlerde bebek yağı, pişik kremi, şampuan, biberon ve emzik gibi yeni doğan bebek ihtiyaçları yer alıyor.