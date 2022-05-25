İskele Belediyesi, Uçhisar Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı

İskele Belediyesi, Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin, İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Ankara Mamak, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar’ın ardından 10’uncu kardeş şehri Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi oldu.

İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında bugün kardeş şehir protokolü imzalandı. Törene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Sülün’ün yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, İsmail Y. Osum ve Sefa Kurukafa, İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Uçhisar Belediyesi Başkan Vekili Hakkı Korucu, Başkan Yardımcısı Salim Sağır, Meclis Üyeleri Ali Yedekçi ile Fatih Ülkü, Uçhisar Belediyesi Aşağı Mahalle Muhtarı Ümit Tuluay ve Uçhisar Belediyesi Kokartlı Turist Rehberi Hasan Erdoğan da eşleriyle katıldı.

İskele AKM’de düzenlenen törenle imzaların atıldığı protokole göre, her iki belediye arasındaki ilişkiler artırılacak, bağ güçlendirilecek ve diyalog geliştirilerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunulacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi’nin dostluğunun, kardeşliğinin ve birlikteliğinin daim olmasını temenni etti.

Uçhisar Belediyesi Başkanı ve beraberindekiler İskele AKM’de gerçekleşen imza töreni öncesinde ise İskele Belediyesi Kültür Evi’ni gezdi. Heyete, Kültür Evi ile ilgili tanıtıcı bilgiyi İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa verdi.