İskele'de 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. yılında yoğun bir katılımla İskele’de anıldı. Saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise ada genelinde olduğu gibi İskele’de de hayat durdu. 7’den 77’ye herkes Ata’sız geçen 81 yılı sevgi, saygı ve özlemle andı.

ATATÜRK; SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE İSKELE’DE ANILDI

Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirdi. İleri görüşlülüğü, barışçıl kimliği ile dünyanın saygısını kazandı. Aradan geçen onca yıla rağmen sevgisi hiçbir zaman azalmadı, kat be kat arttı.7’den 77’ye herkesin kalbinde taht kurdu, sevgi ve saygı nesilden nesile devam etti. İskele de Ata’sız geçen 81 yılı, bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle andı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıta çelenkler konuldu, saatler 09.05’i gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı’ndaki törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde göndere çekilen bayraklar ardından yarıya indirildi. Katılımın yoğun olduğu İskele’deki törene İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Personel Albay Necati Dinç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri de katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Amber Göknar ile Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat yaptı.

GÖKNAR: “ATATÜRK GİBİ İNSANLAR BİR NESİL İÇİN DOĞMAZLAR”

Atatürk Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Amber Göknar yaptı. “Atatürk’ü her yıl kalbimizde yaşatarak, gelecek nesillere aktararak, onun yolunda ilerliyoruz” diyen Göknar, Atatürk’ün yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider olduğuna vurgu yaptı. Atatürk’ün eşi ve benzeri bulunmayan kişiliğinden, başarılarından da bahseden Amber Göknar, konuşmasının sonunda ise şunlara yer verdi: “Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Türkiye ve KKTC Halkının yüreğinde ölümsüzleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyorum.”

ANATAT: “İNSANLIK TARİHİNİN TANIDIĞI EN BÜYÜK DEVLET ADAMI…”

Törende konuşma yapan bir diğer isim ise Hava Savunma Teğmen Batuhan Anatat oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak konuşmasına başlayan Anatat, bazı insanların yaşamlarından sonra da hayatlarını sürdürdüğünü söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaşamı boyunca yaptığı eserler ve insanlığa yapmış olduğu hizmetlerden dolayı varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Anatat, Atatürk’ün ölüme meydan okuduğunu, öldükten sonra bile tüm insanlığın kalbinde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

ŞİİRLERLE ATATÜRK’Ü ANLATTILAR

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı törende şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Meryem Komili “Atatürk’ün İmzası Var”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Tuğrul Çinçar “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Metin Taslak “10 Kasımlarda Yürümek”, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu elemanı Damla Teber ise “O Gün” isimli şiirlerini okudular.