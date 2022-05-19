İskele'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İskele’de Atatürk Anıtı’nda yer alan törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tören, kortejin Atatürk Anıtı’na varması ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildi.

Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okulların yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Serap İlktaç yaparken, güne özel şiirler de okundu.